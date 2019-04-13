رياضي / ناديا هجر و السلام يتأهلان إلى الدوري الممتاز لكرة اليد



الرياض 07 شعبان 1440 هـ الموافق 12 إبريل 2019 م واس

تأهل ناديا هجر و السلام لمصاف بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد بداية من الموسم المقبل، وذلك قبل جولة واحدة من نهاية منافسات بطولة دوري أندية الدرجة الأولى.

و أسفرت نتائج مباريات الجولة التاسعة و ما قبل الأخيرة من الدور النهائي عن فوز هجر على الابتسام بنتيجة (22-27)، واستطاع السلام التغلب على القارة بنتيجة (20-22)، وفي آخر مباريات الجولة حقق الهدى الفوز على النجمة (35-29).

وبهذه النتائج تصدر هجر سلم الترتيب العام لأندية دوري الدرجة الأولى بـ 14 نقطة، ويأتي بعده السلام ثانياً بـ 13 نقطة، ثم القارة ثالثاً بـ 10 نقاط، والهدى رابعاً بـ 9 نقاط، والنجمة خامساً بـ 6 نقاط، والابتسام سادساً بنقطتين.

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