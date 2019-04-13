رياضي / الوحدة يتجاوز الخليج في الجولة السابعة من الدور النهائي لمنافسات الدوري الممتاز لكرة اليد



الرياض 07 شعبان 1440 هـ الموافق 12 إبريل 2019 م واس

تمكن فريق الوحدة من تجاوز نظيره فريق الخليج بنتيجة (23-33) في أبرز مواجهات الجولة السابعة من الدور النهائي لبطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، التي جرت منافساتها اليوم.

وتمكن النور من الفوز على الصفا بنتيجة (26-28)، وتغلب مضر على الأهلي بنتيجة (20-25)، وذلك ضمن مجموعة تحديد المراكز من الأول حتى السادس.

وفي مجموعة تحديد المراكز من السابع حتى الثاني عشر، استطاع الروضة الفوز على المحيط بنتيجة (39-35)، وتعادل الترجي مع العدالة بنتيجة (27-27)، ولم تقام مباراة التهامي مع العربي بسبب عدم حضور العربي.

وبهذه النتائج انفرد الوحدة بالصدارة برصيد 12 نقطة، والخليج ثانياً بـ 10 نقاط، ثم مضر والنور في المركزين الثالث والرابع على التوالي بواقع 8 نقاط لكل منهما، والصفا خامساً بـ 3 نقاط، والأهلي سادساً بنقطة واحدة.

وفي مجموعة تحديد المراكز من السابع حتى الثاني عشر يحل العدالة سابعاً بـ 11 نقطة، والروضة ثامناً بـ 10 نقاط، ثم الترجي والمحيط في المركزين التاسع والعاشر على التوالي بواقع 7 نقاط لكل منهما، والعربي في المركز الحادي عشر بـ 3 نقاط، والتهامي في المركز الثاني عشر بنقطتين.

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03:40ت م

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