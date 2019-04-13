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استمرار الأمطار على الشرقية حتى مساء اليوم

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حذرت هيئة الأرصاد من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على المنطقة الشرقية.

وأوضحت الهيئة أن هذه الحالة تبدأ بعد منتصف الليل، وتستمر حتى الثامنة من مساء اليوم السبت.

وذكرت أن مناطق التحذير تشمل، الظهران، الجبيل، القطيف، الأحساء، حفر الباطن، الخفجي، القيصومة، والنعيرية.

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