شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض عملية تطوير الجامعات في معرض التعليم العالي والان نبدء بالتفاصيل
من جهة أخرى استعرض الدكتور محمد صفحي من جامعة جازان ورقة بعنوان: «القيادات الشابة وصناعة التغيير في الجامعات»، وبين أن الشباب لديهم الأفكار والرؤى المهمة للإسهام في صناعة التغيير للأفضل تنموياً واقتصادياً وثقافياً بل وفي كل المجالات. وأضاف: «يجب أن تتوفر لدى القيادات الشابة رؤية للتغيير للأفضل، مندرجة ضمن إطار رؤية شاملة تُعنى ببناء وتطوير القيادات الأكاديمية والإدارية في المؤسسات التعليمية بما يحقق متطلبات رؤية المملكة 2030.
وأشار صفحي إلى أن القيادات غير التقليدية "تعاونية" تتمتع بمهارات تواصل فعالة مع الآخرين وعلى كل المستويات، وتمتلك قدرات كافية لإيجاد الحلول داخل المؤسسة، وتشارك فرص تسليط الأضواء، وعدم الاستحواذ الفردي في المناسبات والفعاليات، وتعمل على بناء الثقة لأعضاء فريق العمل.
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