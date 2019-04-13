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جامعة حفر الباطن تزف الدفعة الخامسة

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زفت جامعة حفر الباطن الدفعة الخامسة للعام 1439 - 1440هـ وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور محافظ محافظة حفر الباطن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد آل سعود، وعدد كبير من المسؤولين ومدراء الإدارات الحكومية وجموع من أولياء أمور الطلاب والطالبات.

وقدم مدير جامعة حفر الباطن، د. محمد آل ناجي، التهنئة لخريجي وخريجات جامعة حفر الباطن من الدفعة الخامسة، متمنيا لهم التوفيق والسداد في حياتهم العملية.

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