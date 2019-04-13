شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حفر الباطن تزف الدفعة الخامسة والان نبدء بالتفاصيل
وقدم مدير جامعة حفر الباطن، د. محمد آل ناجي، التهنئة لخريجي وخريجات جامعة حفر الباطن من الدفعة الخامسة، متمنيا لهم التوفيق والسداد في حياتهم العملية.
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