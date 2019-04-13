شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات تجذب الزوار في المهرجان البحري بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

شهد اليوم الثامن من أيام المهرجان البحري الرابع الذي تحتضن فعالياته قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالجبيل إقبالا كبيرا من الزوار؛ للمشاركة في المسابقات الرياضية والفعاليات اليومية المقامة على المسرح، والاستفادة من عرض الألعاب البحرية المجانية الذي يقدمه مركز الأندية والضيافات العسكرية بالأسطول الشرقي، والاستمتاع بعروض الخيل العربية التي قدمها فرسان الجبيل لأول مرة على أنغام الشيلات الوطنية وسط تفاعل وهتاف الجماهير المتواجدة بميدان العرض. وقد أسفرت نتائج سباق القوارب الشراعية عن فوز المتسابق عمر الهزيم من كلية الملك فهد البحرية بالمركز الأول، وأحمد الدغيلبي بالمركز الثاني، فيما حصل المتسابق عبدالعزيز القضيب من فريق الجبيل للرياضات البحرية بالهيئة الملكية بالجبيل على المركز الثالث، وفي نهاية السباق قام العميد البحري الركن عبدالله بن جابر الزايدي قائد قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية ورئيس اللجنة العليا للمهرجان بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى وشهد المهرجان البحري عدة مبادرات من عدد من الأجنحة المشاركة.

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