شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يدشن الهوية الجديدة لـ «تراؤف» والان نبدء بالتفاصيل

دشن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن، مساء الأربعاء الماضي، هوية جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن «تراؤف»، وذلك في مركز رعاية اليتيمات بحي البلدية بحضور عدد من أصحاب الفضيلة والسعادة والداعمين والرعاة للجمعية.

واطلع سموه خلال جولة بمرافق المركز على خدمات الجمعية، حيث كان في استقباله لحظة وصوله مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، ثم صدحت زهرات المركز باحتفاء وترحيب بسموه، ثم تفضل بعدها سموه بإطلاق شارة التدشين للهوية الجديدة للجمعية.

أعقب ذلك عرض فيلم تعريفي استعرضت فيه الجمعية منجزاتها طيلة 16 عاما والتعريف بالخدمات التي تقدمها في كافة المجالات البنائية والتنموية، وسعيها الحثيث لأداء دورها في منظومة التنمية الاجتماعية المنوط في تحقيق رؤية 2030.

كما تضمن الحفل احتفاء الجمعية بمنجزات اليتيم وأبنائها الذين حققوا تميزا على أصعدة الجوائز المحلية والدولية.

وفي ختام الحفل، كرم صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود الرعاة والداعمين والشركاء والمساهمين في إنجاح ودعم ورعاية برامج الجمعية وخدماتها.