شكرا لقرائتكم خبر عن المقبل: جهود مميزة لـ «تنمية الحفر» في الحد من ظاهرة العنف والان نبدء بالتفاصيل

وقف مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، عبدالرحمن المقبل، على الخدمات التي يقدمها مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن.

وشملت جولة المقبل التي نفذها عقب افتتاحه مؤخرا معرض «معا ضد العنف» بحفر الباطن، القسم النسائي بمركز التنمية الاجتماعية اطلع خلالها على ما يقدمه من خدمات ضمن منظومة عمل التنمية.

وتجول المقبل بالأركان المشاركة بالمعرض، واستمع إلى جهودهم في الحد من ظاهرة العنف بشتى أنواعه، ثم تم تكريم الجهات المشاركة.

وأثنى على دور مراكز التنمية الاجتماعية بالمنطقة، مثمنا الجهود المبذولة لتقديم الخدمات الاجتماعية التي من شأنها تطوير المجتمع وتحقيق نهضة وطنية تنموية شاملة، مقدما شكره لمنسوبي مركز التنمية الاجتماعية على جهودهم المبذولة في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستهدفة تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

وشهد المعرض الذي نظمه مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن، مشاركة عدة جهات حكومية وأهلية تقدمتها إدارة الشؤون الصحية بالمحافظة وإدارة التعليم وجمعية «معافى»، وذلك بحضور مدير المركز فلاح العفاسي، ومدير الصحة ناصر الصافي، ومساعد مدير التعليم ماطر الظفيري، ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية فيصل الدخيل، ورئيس مجلس إدارة جمعية معافى عبدالله المحيميد.