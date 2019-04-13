شكرا لقرائتكم خبر عن 25 متحدثا في الملتقى السنوي لعلاج الأورام الإشعاعية والان نبدء بالتفاصيل
حيث سيناقش الملتقى 28 ورقة بحثية متخصصة في علاج الأورام الإشعاعي.
وأوضحت رئيسة قسم علاج الأورام الإشعاعي ورئيسة الملتقى د.أحلام دوهل «أن ملتقى الجمعية الأمريكية لعلاج الأورام الإشعاعي هو أكبر ملتقى عالمي للمتخصصين في العلاج الإشعاعي، ويقام هذا الملتقى بشكل سنوي في أمريكا لمناقشة آخر الأبحاث والتطورات في هذا المجال، وقد قمنا بالعمل لمدة عامين للحصول على رخصة استضافة هذا الملتقى في المملكة بتخصصي الدمام؛ وذلك لما له من أهمية بالغة عند جميع المختصين والمهتمين في المجال دون الحاجة إلى السفر للخارج وحضور الملتقى».
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