شكرا لقرائتكم خبر عن تعريف 30 موظفة في تأهيل الأحساء بـ «لوحة الأم» والان نبدء بالتفاصيل

نفذ مركز التأهيل الشامل للإناث بالأحساء، متمثلًا بقسم تقنية المعلومات، ورشة عمل هدفت إلى تدريب منسوبات المركز على كيفية استخدام الحاسب الآلي، والتعامل مع مكوناته المادية وكيفية تركيبها بشكل عام.

وجرت أعمال الورشة التي ترأستها سارة الحيدر، وأشرفت عليها مديرة المركز فاطمة اليعقوب، في معمل الحاسب الآلي بالمركز.

وفي الورشة التي شاركت فيها 30 موظفة، عرّفت باسمة الحصحوص الفروقات بين المكوّنات المادية وغير المادية ووحدات (الإدخال - الإخراج - النظام - التخزين) والتعريف بلوحة الأم، وقدمت نبذة مبسطة عن أنظمة تشغيل الحاسب، وتم تدريب الموظفات على استخدام البريد الإلكتروني بشكل مفصّل من حيث مهمة كل مجلد من المجلدات وكل جزئية من جزئيات البريد وكيفية التعامل معها.

وفي نهاية الورشة، قُدّم شرح تطبيقي عملي لتركيب أسلاك الجهاز وتشغيله واستخدام البريد الإلكتروني ووظائفه والإجابة عن أسئلة واستفسارات الموظفات.