شكرا لقرائتكم خبر عن التعامل مع الحالات الإسعافية بـ «التأهيل الشامل» والان نبدء بالتفاصيل
وفي الورشة، عرّف رئيس القسم الطبي د. جمال النصر بمحتوى الورشة وأهدافها، التي شارك في إعدادها وتجهيز المستلزمات رئيس وحدة التمريض عبدالعزيز العنزي. فيما قدّم مدير المركز عبدالله المسعود الشكر لهذه المبادرة، وحث على الاستمرار بالفعاليات التي تعود بالفائدة على مستوى الخدمة المقدّمة للأبناء المقيمين.
بدوره، قدّم مُعدّ المادة العلمية د. مصطفى الهابط شرحًا لبعض الحالات الإسعافية، التي قد يتعرض لها أبناء المقيمين كالجروح والنزوف والحروق والكسور والغصّة الطعامية والنوبة الصرعية، وكيفية التعامل الصحيح معها من قِبَل الكادر الطبي والاجتماعي الملاصق للمقيم.
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