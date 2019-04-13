شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الطائف توقع اتفاقية و3 مذكرات تفاهم والان نبدء بالتفاصيل

وقّعت جامعة الطائف اتفاقية مع جامعة أمريكية، ومذكرات تفاهم مع ثلاث جامعات سعودية، خلال مشاركتها في المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي المقام حالياً في الرياض. وأوضح المشرف على جناح جامعة الطائف المشارك في المعرض والمؤتمر المتحدث الرسمي للجامعة صالح الثبيتي، أن مدير الجامعة د. حسام زمان وقّع اتفاقيات مع كل من مديري جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة الملك خالد، وجامعة المجمعة، فيما وقّعت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة إيمان الزهراني، الاتفاقية المشتركة مع ممثل جامعة جورج واشنطن الأمريكية. وأكد الثبيتي أن توقيع الاتفاقية ومذكرات التفاهم جاء تحقيقاً لمبدأ التعاون وزيادة المعارف وتبادل الخبرات والكفاءات بين جامعة الطائف والجامعات الرائدة في العالم والجامعات السعودية بما يخدم المصلحة العامة ويدعم مسيرة التقدم والتطور في المملكة، وتطبيقاً لتوجيهات ولاة الأمر بتعزيز مفهوم التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية فيما لا يتعارض مع مهامها الأساسية بما يحقق تكامل الأدوار واتساقها. كما أكد أن هذه الخطوة تأتي تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.

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