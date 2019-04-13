شكرا لقرائتكم خبر عن إتقان جعيمة يستضيف اجتماع «استشاري تقني الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل

استضاف المعهد الوطني لتقنية الفحص وضمان الجودة (إتقان) بالجعيمة، مؤخرا، اجتماع المجلس الاستشاري للتدريب التقني والمهني في المنطقة الشرقية السادس للعام التدريبي الحالي برئاسة مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية محمد السلوم، وحضور ممثلين عن القطاع الخاص، ومدير الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالدمام، وعمداء الكليات التقنية ومديري المعاهد الثانوية الصناعية بالمنطقة الشرقية.

وافتتح رئيس المجلس اللقاء بكلمة ترحيبية بجميع الأعضاء، ورفع أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وإلى نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، على الدعم اللامحدود لسموهما لبرامج وأنشطة المؤسسة بالمنطقة الشرقية، كما تقدم بالشكر والتقدير لإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية على الإسهام الكبير في نجاح ملتقى التدريب التقني والمهني الأول بالشرقية، ثم بدئ الاجتماع باستعراض بنود الاجتماع من قبل أمين المجلس عبدالواحد آل يوسف، ثم عرض عن معهد (إتقان) قدمه مدير المعهد جميل عبدالله.

واستعرض أمين المجلس سجل توصيات المجلس منذ تأسيسه وعرض تقرير إنجاز إدارة التدريب التقني والمهني بالشرقية لعام 2018م ثم قدم آل يوسف تقريرا مفصلا عن ملتقى التدريب التقني والمهني بالمنطقة، بعد ذلك عرض عميد الكلية التقنية بالدمام أحمد الثنيان تجربة الكلية في مشروع سجل المهارات، فيما قدم مدير المعهد الصناعي الثانوي الأول بالأحساء رائد النعيم أهمية تفعيل مبادرة المؤسسة بفرصة وظيفية لكل خريج، وعقد لقاء وظيفي موحد للمتدربين الخريجين بالشرقية ومبادرة صندوق الأفكار الناجحة أو المميزة للوحدات، وقد تمت استضافة د. سامي الحسن، الذي قدم عرضا تفصيليا عن التعريف بهيئة اعتماد التعليم والتدريب.