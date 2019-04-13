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إشراك سجناء الأحساء في مبادرة معالجة التشوه البصري

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شهد صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود، محافظ الأحساء، ظهر أمس الأول الخميس، توقيع اتفاقية شراكة بين أمانة الأحساء وإدارة السجون بالأحساء، لبحث إمكانية تشغيل النزلاء والاستفادة من خدماتهم في مبادرة معالجة التشوه البصري، وانطلاقاً من الدور الفاعل للقطاعات الحكومية في خدمة المجتمع.

ومثّل أمانة الأحساء في توقيع مذكرة التفاهم أمين الأحساء م. عادل الملحم، فيما مثّل المديرية مدير سجون المنطقة الشرقية العقيد عبدالله النفجان.

وأوضح الملحم أن المذكرة تأتي ضمن أولويات الأمانة في خدمة مختلف فئات المجتمع وإرساء أوجه التعاون والشراكة بين كافة القطاعات والمؤسسات الحكومية التي تقوم على مبدأ التعاون والتكامل، انطلاقاً من دعم واهتمام حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- بهذا الجانب، وانسجاماً مع رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «مذكرة الشراكة من شأنها أن تُسهم في تحسين فاعلية وكفاءة منظومة الخدمات الاجتماعية من خلال التكامل بين الجهات التنفيذية بما يدعم مستهدفات برنامج التحول الوطني عبر المجالات المتعددة والاستفادة من الطاقات البشرية فيما يعود بالنفع على البيئة أو المرافق العامة من حولنا، بما يحقق المصلحة المرجوة ضمن إطار الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وبدعم ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف د. ماجد القصبي».

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