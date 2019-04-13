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2019-04-13 فيديو.. الوليد بن طلال يمزح بعفوية مع حفيدته ويسحبها على الأرض متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أظهر مقطع فيديو لقطات عفوية للأمير الوليد بن طلال، وهو يلهو مع حفيدته. وبين الفيديو المتداول على نطاق واسع، اليوم الجمعة، الوليد بن طلال وهو يمزح مع حفيدته ويسحبها على الأرض من قدمها وهو متكئ على عصاه ويضحك معها بعفوية نالت العديد من التعليقات الإيجابية.









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