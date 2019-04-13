أمانة المدينة المنورة: هجرة الجندب الأسود الزراعي تنتهي خلال أسبوعين

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال وكيل الأمين للخدمات في منطقة المدينة المنورة، رمضان الزهراني، إن الخبراء أكدو انتهاء هجرة الجندب الأسود الزراعي خلال أسبوعين إلى ٣ أسابيع.

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وأضاف الزهراني، خلال متابعته لجهود الأمانة المساندة للجهات المختصة، أنه مع ارتفاع درجات الحرارة سيختفي الجندب الأسود الزراعي تماما بإذن الله في منطقة المدينة.

وتابع أن 56 فرقة لأمانة المدينة تساند الجهات المختصة على مدار الساعة في مكافحة الجندب الأسود المهاجر خلال مروره بمنطقة المدينة.

والجنادب السوداء أو ما يسمى بـ«صرصور الليل»، اهو نوع يعيش في الأماكن المظلمة والدافئة وبين الحشائش ويظهر ليلا بكثرة، والذكور منها تصدر أصواتا للأنثى للتواصل، وقد يسمع الصوت من مكان وتكون الحشرة في مكان آخر وهي حشرة غير ضارة بقدر ما هي مزعجة فقط، وبعض الدراسات الأمريكية مؤخرا وجدت أن هذه الحشرات تعمل على نمو البكتيريا الحميدة والتي تساعد على عملية الهضم في الأمعاء.