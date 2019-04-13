شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط السعودية تعتذر لـ«وزان»: نراجع أنظمة سفر ذوي الاحتياجات الخاصة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

اعتذرت الخطوط السعودية للدكتور وجدي وزان وكيل عمادة شؤون الطلاب لذوي الاحتياجات الخاصة ‏عضو هيئة التدريس بقسم الهندسة الصناعية بجامعة الملك عبدالعزيز، بعد أن رفضت سفره بسبب نظام يمنع ذوي الاحتياجات الخاصة من السفر بمفردهم. ونشر الدكتور وزان على حسابه في تويتر، مقطع فيديو، عبر خلاله عن استيائه من عدم مقدرته على السفر للمشاركة في معرض ومؤتمر التعليم العالي بالرياض، بسبب عدم وجود مرافق له.

وبدأت القصة عندما غرد وجدي وزان عبر حسابه في «تويتر» قائلا: «للأسف مُنعت من السفر دون مرافق كوني لست مؤهلا للسفر بمفردي حسب وجهة نظرهم لذلك أعتذر عن إلقاء المحاضرة وورشة العمل في معرض ومؤتمر التعليم العالي».

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وتفاعلت الخطوط السعودية بعد انتشار تغريدة وجدي وزان بشكل واسع بين المغردين، حيث قدمت اعتذراها قائلة: «تأسف الخطوط السعودية لعدم تمكين الضيف وجدي وزان من اللحاق برحلته بسبب تطبيق أنظمة السلامة المعتمدة المتعلقة بإجراءات سفر ذوي الاحتياجات الخاصة».

وأكدت أنها تعمل مع الجهات ذات العلاقة لمراجعة هذه الأنظمة وتحديثها بما يتيح سفرا أكثر يسر وراحة لهذه الفئة الغالية من الضيوف.

وكان من المفترض أن يقدم وزان المادة الفيلمية خلال المؤتمر، إلا أن عدم سفره لم يمنع تقديمها والاطلاع عليها من قبل المشاركين.