نقطة تفتيش تضبط سيريه الدجاج الفاسد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حاتم المسعودي - مكة المكرمة

رصدت نقطة تفتيش الشميسي سيارة محملة بنحو 500 كجم من الدجاج المجهز لإعداد وجبات السيرية الشعبية تبدو عليه علامات الفساد ونقل في ظروف غير صحية، حيث أبلغت بلدية الشوقية الفرعية لإتلاف الكمية وحجز السيارة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالضبطية، طبقا لمعلومات حصلت عليها الصحيفة.

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من جهة أخرى أغلقت بلدية أجياد الفرعية أمس الأول ثلاثة مطاعم مخالفة بأحد الأبراج السكنية التجارية في المنطقة المركزية جوار الحرم المكي الشريف، بعد الكشف عليها من قبل المراقبين الصحيين وملاحظة تدني مستوى جودة الغذاء المقدم ‪ وأوضح رئيس قسم الرقابة الصحية بالبلدية مخلد الحربي أن الفرق صادرت وأتلفت 160 كجم دجاج و210 علب من السلطات محضرة مسبقا في عبوات بلاستيكية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرا إلى الكشف عن سوء عملية التحضير للوجبات الغذائية في المطاعم المخالفة، إضافة إلى عدم اتباع الطرق الصحية في حفظ وتخزين المواد الغذائية، وجرى على إثر ذلك إغلاق المطاعم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين