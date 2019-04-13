منع تداخل أصوات المساجد والجوامع في رمضان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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حددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ضوابط نقل الأذان والصلوات عبر مكبرات الصوت الخارجية.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة عبدالعزيز العسكر أن الوزارة حددت ضوابط الميكروفونات في المساجد والجوامع خلال رمضان المبارك فقط، وفقا للتعميم المعمول به منذ سنوات الذي يتجدد كل عام.
الضوابط المحددة:
ألا تزيد على أربعة مكبرات خارجية
تحديد درجة الصوت إلى الرابعة نظرا لقرب المساجد بعضها من بعض
منع الإزعاج لتداخل الأصوات مما يشوش على المصلين في المساجد الأخرى
منع استعمال مكبرات الصوت الخارجية في صلاة التراويح والقيام بمساجد الفروض
اقتصار استخدامها في الجوامع وبشكل غير مبالغ فيه
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