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منع تداخل أصوات المساجد والجوامع في رمضان

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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حددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ضوابط نقل الأذان والصلوات عبر مكبرات الصوت الخارجية.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة عبدالعزيز العسكر أن الوزارة حددت ضوابط الميكروفونات في المساجد والجوامع خلال رمضان المبارك فقط، وفقا للتعميم المعمول به منذ سنوات الذي يتجدد كل عام.

الضوابط المحددة:

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ألا تزيد على أربعة مكبرات خارجية

تحديد درجة الصوت إلى الرابعة نظرا لقرب المساجد بعضها من بعض

منع الإزعاج لتداخل الأصوات مما يشوش على المصلين في المساجد الأخرى

منع استعمال مكبرات الصوت الخارجية في صلاة التراويح والقيام بمساجد الفروض

اقتصار استخدامها في الجوامع وبشكل غير مبالغ فيه


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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