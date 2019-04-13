السفارة السعودية في الخرطوم تدعو رعاياها للالتزام بحظر التجول

دعت السفارة السعودية في الخرطوم، المواطنين السعوديين المتواجدين في السودان، للالتزام بحظر التجول، الذي فرضه الجيش السوداني، اعتباراً من أمس الخميس.

وأعلنت السفارة أنه “نظراً لإعلان حظر التجول في جمهورية السودان من الساعة العاشرة مساء وحتى الساعة الرابعة صباحاً، تأمل السفارة من جميع مواطنيها الزائرين والمقيمين بجمهورية السودان الالتزام بذلك”.