دعت السفارة السعودية في الخرطوم، المواطنين السعوديين المتواجدين في السودان، للالتزام بحظر التجول، الذي فرضه الجيش السوداني، اعتباراً من أمس الخميس.
وأعلنت السفارة أنه “نظراً لإعلان حظر التجول في جمهورية السودان من الساعة العاشرة مساء وحتى الساعة الرابعة صباحاً، تأمل السفارة من جميع مواطنيها الزائرين والمقيمين بجمهورية السودان الالتزام بذلك”.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة السعودية في الخرطوم تدعو رعاياها للالتزام بحظر التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.