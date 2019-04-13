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المملكة تدين وتستنكر التفجير الذي وقع في سوق جنوب غرب باكستان

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عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية واستنكارها للتفجير، الذي وقع في سوقٍ بمدينة كويتا جنوب غربي باكستان، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وجدّد المصدر تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة والشعب الباكستاني الشقيق، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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