‏ما هو سبب اقاله فريق ادارة هنقرستيشن عن طريق الإيميل دفعة واحدة؟

‏انتشر خبر يوم أمس عن اقالة فريق إدارة شركة هنقرستيشن من قبل شركة ديلفري هيرو المالكة لهنقرستيشن عن طريق الإيميل.

‏وبحسب صحيفة مينا بايتز الإلكترونية ” بأن الإيميل المرسل من شركة ديلفري هيرو، المتخذة من ألمانيا مقراً لها الى قيادات الشركة تضمن اقالة كلاً من الرئيس التنفيذي إبراهيم الجاسم، ومدير قسم الاتصالات حسين بوخمسين، والمدير المالي ‏سامح حسن، والمدير التنفيذي مشعل الشويخات.

وأضافت انه تم تعيين شبيب العتيبي مديراً مؤقتاً لقيادة وتمثيل الشركة، وتعيين يوسف عبد العزيز مستشاراً مؤقتاً له

ويذكر أن يوسف كان يعمل في شركة كاريج التابعة لهلو فود و تمت ترقيته مؤخراً كرئيس تنفيذي بعد رحيل المؤسس المشارك عبد الله المطاوع وأنه سيستقيل من كاريج لينضم إلى هنقرستيشن، وعين عبد الكريم العمير نائباً مؤقتاً للرئيس التنفيذي.

‏وتم التنبيه بعدم اتباع أوامر وتعليمات من الموظفين الذين تمت إقالتهم.

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سبب إنهاء خدمات التنفيذيين في هنقرستيشن

وذكر مصدران ليمنا بايتز” أن شركة ديلفري هيرو تدعي بأنه استخدمت موارد هنقرستيشن لتأسيس ثلاث شركات توصيل، وأن الإقالات سببت صدمة للموظفين وبعض المسؤولين التنفيذيين يخطوون للاستقالة أو أنهم استقالوا، لم يتمكنوا من تأكيد ذلك”، كما تم تداول عدد كبير من التغريدات التي تتحدث عن الأسباب المحتملة للتطبيق عبر منصات التواصل الإجتماعي خلال اليومين.

هنقرستيشن تم الاستحواذ عليها من قبل شركة ديلفري هيرو في اغسطس 2016، وبقي المؤسسون المشاركون مع الشركة واستمروا في إدارتها بشكل مستقل حتى يوم الثلاثاء.

واضافت انه حصلت بعض المشاكل بين المستثمرين والإدارة العليا لكن أسباب الإنهاء غير معروفة.

وقد نشر المدير العام والمؤسس لتطبيق التوصيل الشهير هنقرستيشن ابراهيم الجاسم عدة تغريدات في تويتر، توجه فيها بالشكر لفريق العمل لمشاركته رحلة السبع سنوات في بناء التطبيق، والعمل معه على تجاوز العقبات واخلاصهم وتعاطفهم معه والدفاع عنه ضد الشائعات المتداولة، وذكر بأنه لن يرد الان على أي شائعة حتى ينتهي من الإجراءات القانونية.