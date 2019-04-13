طقس غير مستقر غدًا.. غبار وأمطار مع ضباب على معظم المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت. وتوقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة، حيث تتعرض الرياض، والشرقية، والقصيم، ونجران ومرتفعات جازان، وعسير، والباحة، والأجزاء الشرقية من تلك المناطق، لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية. كما لم تستبعد هيئة الأرصاد، تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

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