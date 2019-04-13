شاهد: إمام الحرم المكي يؤم جموعاً غفيرة من المصلين في جامع الملك فيصل بباكستان

أمّ الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، إمام المسجد الحرام، آلاف المصلين في صلاة الجمعة اليوم، بجامع الملك فيصل في العاصمة الباكستانية إسلام آباد. وأظهرت صورٌ نشرتها سفارة المملكة في باكستان، جموع غفيرة من المصلين تجاوز عددهم 50 ألف مصلٍ وقد امتلأت بهم أرجاء المسجد وساحاته الخارجية، بل والشوارع المحيطة به والمؤدية إليه. وكان الجهني وصل إلى باكستان في وقت سابق، وكان في استقباله لدى وصوله مطار إسلام آباد الدولي، وزير الشؤون الدينية الباكستاني الشيخ نورالحق قادري، وسفير المملكة لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.

ويشارك إمام الحرم المكي الدكتور عبدالله بن عواد الجهني كضيف شرف في المؤتمر العالمي “رسالة الإسلام” الذي ينظمه مجلس علماء باكستان في دورته الرابعة الأحد القادم، ويستمر لمدة يومين، في العاصمة إسلام آباد. جدير بالذكر أن مسجد الملك فيصل أو مسجد شاه فيصل، يقع في إسلام آباد في باكستان وهو من أكبر المساجد في العالم وأشهرها، ويتميز بهندسته العمرانية الفريدة، وقد تم افتتاحه سنة 1987، بتمويل من حكومة المملكة.