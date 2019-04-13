مدير سياحة القصيم يكرم الحرفيين الجدد

كرّم مدير عامّ فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم، إبراهيم بن علي المشيقح، خبير البناء بالطين بالقصيم إبراهيم بن صالح الحمدان.

جاء ذلك لجهود الحمدان، في تدريب عدد من الشباب السعودي على حرفة البناء بالطين، وإسهامهم معه في ترميم مسجد الجوز التراثي بمحافظة عنيزة، حيث بذل جهودًا مع الشباب في الحفاظ عليه، في إطار الاهتمام بهذه الحرفة وتعلمها ونقلها إلى الأجيال الجديدة.

وقد سلم مدير عامّ فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم، الحمدان والحرفيين المتدربين شهادات شكر وتقدير، مشيدًا بجهودهم في المحافظة على بيت من بيوت الله، ومؤكدًا أن عملهم الحرفي محل تقدير الهيئة والمسؤولين بمنطقة القصيم.

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يشار إلى أن مشروع ترميم مسجد الجوز التاريخي على نفقة وقف الشيخ محمد السبيعي، ضمن برنامج إعمار المساجد التاريخية.

يذكر أن إبراهيم بن صالح الحمدان، يمتلك المتحف الذي يقع بوادي الجناح بمحافظة عنيزة، وهو عبارة عن مزرعة كبيرة بها عدد كبير من المباني التراثية والمبنية من الطين واللبن ومسقوفة بخشب الأثل.

وعرضت مقتنيات المتحف داخل غرف تلك المباني، وفي الممرات التي بينها بأسلوب منسق، ومن خلال التعليق على الحائط أو من خلال فاترينات ألمنيوم واستاندات خشبية أو بعرضها على أرفف، وفقًا للموقع الإلكتروني للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وتتضمن محتويات المتحف، الملابس الرجالية والنسائية وأواني الطهي والطعام والشراب، والقهوة وأدوات الإضاءة والمباخر، ومجموعة من أدوات الحرب والأسلحة من بنادق وسيوف وخناجر ورماح، وأدوات الزراعة والري، وبعض الأدوات المدرسية والكتب والمخطوطات، إضافة إلى بعض العملات، واستخدم العرض أحيانًا في تمثيل بعض المهن والعادات الأسرية القديمة، كما أن تلك المزرعة إضافة إلى ذلك المتحف تضمّ حديقة حيوانات تشمل الكثير من أنواع الحيوانات الداجنة والبرية الأنيسة منها والمفترسة.