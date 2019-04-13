السعودية تحصد ميداليتين في أوليمبياد الرياضيات بأوكرانيا

حصدت المملكة العربية السعودية، فضية وبرونزية وشهادة تقدير، في أوليمبياد الرياضيات الأوروبي المقام بأوكرانيا بمشاركة 50 دولة.

وأكدت مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع «موهبة»، التي مثَّلت المملكة بالأوليمبياد، عبر حسابها على موقع «تويتر»، أن ثلاث طالبات سعوديات نلن التكريم وهن: غدير داغستاني وحصدت الميدالية الفضية، وثناء الحيدري وفازت بالميدالية البرونزية، ورفاء قنش وحصلت على شهادة تقدير.

ويشهد أوليمبياد الرياضيات الأوروبي للفتيات، المقام في العاصمة الأوكرانية كييف، مشاركة طالبات 50 بلدًا، منها البلدان الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا، وغيرها.

كانت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، قد نظمت في 23 مارس الماضي، اختبار مسابقة (الكانجارو للرياضيات)، الذي تم في مناطق المملكة كافة.

وجاء تنظيم المسابقة؛ بالتزامن مع جميع الدول المشاركة في المسابقة، من خلال المدارس التي قامت بالتسجيل المعلن عنه مطلع العام الميلادي الجاري؛ حيث يستمر التسجيل حتى تاريخ ٧ مايو في المسابقة، عن طريق الموقع الرسمي الخاص بالمملكة، الذي يتضمن معلومات عن آلية المسابقة وشروطها، ونماذج للاختبارات، والجدول الزمني لمراحلها.

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يذكر أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم؛ حيث تستهدف وزارة التعليم توفير فرصة التعليم للجميع في بيئة تعليمية مناسبة في ضوء السياسة التعليمية للدولة، ورفع جودة مخرجاته، وزيادة فاعلية البحث العلمي، وتشجيع الإبداع والابتكار، وتنمية الشراكة المجتمعية، والارتقاء بمهارات وقدرات منسوبي التعليم.

وتعمل رؤية وزارة التعليم ارتكازًا إلى عدد من الأهداف، تتضمن بناء شخصية الطالب الإسلامية والوطنية والفكرية معرفيًّا ومهاريًّا وقيميًا، وتوفير فرص القبول للطلبة للالتحاق بمراحل التعليم، وتطوير معايير اختيار المعلم وتأهيله، وتنمية كفاياته التعليمية وتحفيزه، ورفع الجودة والارتقاء بالمستوى النوعي للتعليم، فضلًا عن التوسع في إنشاء المباني والمرافق التعليمية وصيانتها، وإنتاج البحث العلمي والمعرفة ونشرهما وتوظيفهما، والتوسع في برامج الدراسات العليا.

كما تشمل أهداف وزارة التعليم، التوسع في التعليم الأهلي لتحقيق أهداف التنمية، ورفع مستوى مخرجات التعليم بما يحقق احتياجات المجتمع، وتطوير البيئة التنظيمية وتفعيل الحوكمة، ودعم الابتعاث الخارجي للمتميزين للوفاء باحتياجات التنمية ونقل المعرفة.

يذكر أن توصيات مؤتمر «تحول الجامعات السعودية في عصر التغيير»، أكدت أهمية مراجعة أهداف الجامعات بما يلائم سوق العمل والتوظيف، وعلى تأهيل الخريجين جيدًا؛ لأنهم سيضطرون لتغيير وظائفهم أكثر من مرة مستقبلًا.