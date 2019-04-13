السعودية اليوم / الأمين العام لمجلس التعاون يجتمع مع وزير العدل النيوزيلندي



واشنطن 07 شعبان 1440 هـ الموافق 12 إبريل 2019 م واس

اجتمع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم ،مع معالي وزير العدل النيوزيلندي أندرو ليتي ، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العمل المالي ( FATF).

وتم خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة والتعاون بين مجلس التعاون ونيوزيلندا وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات، بالإضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك قضايا تمويل المنظمات الارهابية وغسيل الأموال والاتجار بالبشر.

وأشاد وزير العدل النيوزيلندي بالعلاقات الوطيدة التي تربط بلاده بدول مجلس التعاون .

من جانبه عبر الأمين العام عن شكره لوزير العدل النيوزلندي على هذا اللقاء ، معرباً عن أسفه للحادث الإجرامي الإرهابي الذي وقع في مدينة كرايست تشرش بنيوزيلاندا ، مشيداً بالإجراءات الحازمة التي اتخذتها الحكومة النيوزيلاندية بقيادة رئيسة الوزراء التي حرصت على وحدة المجتمع النيوزيلندي بمختلف مكوناته في مواجهة تلك الجريمة الإرهابية المأساوية ، مؤكداً أن الارهاب لا وطن له ولا دين، مشدداً على ضرورة تعاون المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب وعدم تمكين الإرهابيين من استخدام الوسائل التقنية في عملياتهم الإرهابية.

حضر اللقاء رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة عبدالملك آل الشيخ و مدير إدارة المال والنقد سعد الخراشي .

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