السعودية اليوم / "مسائية الرؤية "تستعرض إنجازات أمانة منطقة الحدود الشمالية



عرعر 07 شعبان 1440 هـ الموافق 12 إبريل 2019 م واس

نظمت إمارة منطقة الحدود الشمالية ، مسائية الرؤية قدمتها أمانة منطقة الحدود الشمالية ، ضمن مشروع مسائية الرؤية في المنطقة, بحضور وكيل إمارة المنطقة المكلف محمد بن سلطان بن جريس، وعدد من مديري إدارات الجهات الحكومية ، وذلك على مسرح النادي الأدبي بالحدود الشمالية.

وأوضح أمين أمانة منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام الشمري أن تنفيذ مسائية الرؤية بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية وفق مستهدفات رؤية 2030 ،متحدثاً عن الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشؤون البلدية والقروية وجهود أمانة الحدود الشمالية في المنطقة.

وتناولت المسائية مبادرات إدارة التخطيط العمراني في الأمانة ومنها مبادرة معالجة التشوه البصري من خلال عدة مشاريع مثل مشروع تأهيل محور طريق الملك عبدالعزيز في مدينة عرعر وطريق الملك فيصل بمحافظة رفحاء و كذلك مشروع تأهيل المجاورات السكنية وكذلك مبادرة إنشاء وتطوير المراصد الحضرية كأحد آليات متابعة تحسين المشهد الحضري .

وتحدث فريق العمل بأمانة المنطقة عن مبادرة رفع كفاءة إدارة الكوارث بالمناطق الحضرية, ومنها إنشاء غرفة عمليات لرصد و متابعة حالات الطوارئ و الكوارث مثل الاستعداد للحالات الجوية والسيول وغيرها, بالإضافة الى رفع كفاءة المسطحات الخضراء والحدائق العامة .مشيرين الى تأهيل أكثر من 300.000 ألف متر مربع .

وتطرق المتحدثين بالمسائية عن مبادرات عديدة للأمانة اطلقتها منها حملة النظافة ومبادرة تطوير المدن وشبكة الطرق الحضارية ، مشيرين الى خفض نسبة المشاريع المتعثرة إلى ( 9 %) من إجمالي المشاريع, ومنها مبادرة تشكيل فريق الصيانة الذاتية ، لافتين النظر إلى معالجة 505 حالات من واقع 705 بلاغات , ومنها مبادرة درء أخطار السيول و تصريف مياه الأمطار والعديد من المبادرات

الخدمية التي قامت الأمانة في تحقيقها وفق خطط زمنية

في نهاية المسائية اجاب أمين المنطقة على أسئلة واستفسارات الحضور ، موكداً أن تحقيق مستهدفات الأمانة في المنطقة وفق رؤية 2030 ترتقي في مؤشرات أداء المنطقة.

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