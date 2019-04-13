شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التسجيل في «معسكر طويق السيبراني» والان نبدء بالتفاصيل
ويهدف المعسكر الذي يمتد لثلاثة أشهر إلى تزويد المتدربين بالمعرفة التامة لأساسيات علم الأمن السيبراني مثل الشبكات، وتطبيقات الويب، ولغات البرمجة، وصقل هذه المهارات بالتدريبات العملية المكثفة، إلى جانب تعليمهم طرق وتقنيات اختبار الاختراق وأبرز المنهجيات والأدوات المستخدمة فيه ، كما يهدف إلى ضمان إلمام المتدرب بأنماط حدوث الحوادث الرقمية وأفضل الممارسات المهنية لطرق الاستجابة السريعة لها.
ويأتي المعسكر في شكل خمس مراحل رئيسة، دورة اختبار الاختراق (المستوى التأسيسي)، ودورة اختبار الاختراق (المستوى المتقدّم)، ودورة التحقيق الجنائي الرقمي، ودورة التحليل المتقدّم للذاكرة، وأخيرًا دورة تحليل البرمجيات الضارّة.
وفي نهاية كل أسبوع من أسابيع المعسكر، سيتم إقامة لقاء تقني يجمع طلاب المعسكر مع أبرز المختصين في مختلف مجالات الأمن السيبراني على مستوى العالم لتبادل المعرفة والنقاش، وستتاح الفرصة للمختصّين ليكونوا متحدّثين في هذه اللقاءات.
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