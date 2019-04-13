شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن السيبراني» يعلن فتح باب التسجيل في «معسكر طويق السيبراني» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، اليوم، فتح باب التسجيل في «معسكر طويق السيبراني» (أكبر معسكر أمن سيبراني في الشرق الأوسط) الذي سيقام في الرياض بمشاركة 100 متدرب يخوضون رحلة لإتقان مهارات أساسية في مجال الأمن السيبراني مع التركيز على صقل المهارات التطبيقية لديهم بما يوائم متطلبات سوق العمل.

ويهدف المعسكر الذي يمتد لثلاثة أشهر إلى تزويد المتدربين بالمعرفة التامة لأساسيات علم الأمن السيبراني مثل الشبكات، وتطبيقات الويب، ولغات البرمجة، وصقل هذه المهارات بالتدريبات العملية المكثفة، إلى جانب تعليمهم طرق وتقنيات اختبار الاختراق وأبرز المنهجيات والأدوات المستخدمة فيه، كما يهدف إلى ضمان إلمام المتدرب بأنماط حدوث الحوادث الرقمية وأفضل الممارسات المهنية لطرق الاستجابة السريعة لها، وأساليب القيام بتحقيق جنائي رقمي على المصادر الرقمية المختلفة مثل الأجهزة، والشبكات الحاسوبية، والخوادم، وأخيرًا كيفية بناء معامل افتراضية لفحص البرمجيات الضارة وأساليب تحليلها والكشف عن وظائفها وتحديد مصادرها.

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ويأتي المعسكر في شكل خمس مراحل رئيسة، دورة اختبار الاختراق (المستوى التأسيسي)، ودورة اختبار الاختراق (المستوى المتقدّم)، ودورة التحقيق الجنائي الرقمي، ودورة التحليل المتقدّم للذاكرة، وأخيرًا دورة تحليل البرمجيات الضارّة.

وفي نهاية كل أسبوع من أسابيع المعسكر، سيتم إقامة لقاء تقني يجمع طلاب المعسكر مع أبرز المختصين في مختلف مجالات الأمن السيبراني على مستوى العالم لتبادل المعرفة والنقاش، وستتاح الفرصة للمختصّين ليكونوا متحدّثين في هذه اللقاءات، وذلك بعد تقدّمهم للتسجيل عبر الرابط الذي سينشر عبر حساب الاتحاد على منصة «تويتر».

ويمكن التسجيل في المعسكر عبر الموقع الإلكتروني: https://cybersecurity.sa/tuwaiq.