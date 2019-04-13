شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة : أمطار نيسان تلطف أجواء رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي ( الباحة )

حظيت منطقة الباحة يوم أمس بطقس مطري لوّن أهداب الطرقات بكحل الغيم، وفتح أعين راصدي المواسم على قدوم فصل ربيعي تسهم أمطاره في تلطيف أجواء شهر رمضان. وتحقق وعداً وفياً بين سخاء شهر نيسان وبين الإنسان خصوصاً المزارعين والرعاة.

ويعد المزارعون مطر الربيع رديفاً يعوّض نقص أمطار الشتاء ويمنح الشجر المثمر قوة للاحتفاظ بمنتوجه وتنبت حشائش الصيف التي تغطي على جذور الأشجار وتحميها من الجفاف فيما يؤكد المزارع فهد قحطان أن مطر الربيع ينبت الكلأ في كل ريع وينمو فيه الرضيع من البهائم والأوادم ويطيب الاستحمام في ماء نقيع.

وأكد الناطق الاعلامي للدفاع المدني في منطقة الباحة العقيد جمعان دايس أن أمطار الأمس عمت جميع محافظات المنطقة ورفعت منسوب مياه السدود دون تسجيل أي حوادث أو بلاغات خطرة مجددا التحذير للجميع من الاقتراب من الأودية ومجاري السيول.