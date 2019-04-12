انت الان تتابع تفاصيل خبر صحيفة أمريكية: السعودية قدمت الملايين لحفتر قبل هجوم طرابلس والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 12 أبريل 2019 11:58 مساءً - ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أنّ الرياض قدمت مساعدات بملايين الدولارات للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، لتنفيذ هجومه على العاصمة طرابلس في 4 أبريل الجاري.

وأسندت الصحيفة الأمريكية خبرها إلى مصدر رفيع المستوى في الحكومة السعودية، وقالت إنّ حفتر زار السعودية في 27 مارس الماضي، أي قبيل أيام من الهجوم العسكري، والتقى خلالها الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان.

ولم تصدر أي تصريحات رسمية سعودية تؤكد أو تنفي ادعاءات الصحيفة الأمريكية.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن المسؤول السعودي (لم تسمه) قوله: "لقد كنا كرماء للغاية".

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنّ روسيا أرسلت أسلحة وخبراء عسكريين لقوات حفتر، إلا أنّ الكرملين من جهته نفى هذه الأنباء.

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وكان العميد محمد القنيدي، آمر الاستخبارات العسكرية التابعة لقوات "البنيان المرصوص"، أكد أن الإمارات والسعودية ومصر ترعى تحركات اللواء المتقاعد خليفة حفتر نحو طرابلس.

وقال القنيدي في تصريح لـ"الخليج 365، قبل أيام، إن الدول العربية الثلاث تدعم "آمر مليشيات الكرامة (حفتر)" بهدف خلق سيسي جديد في ليبيا، على حد قوله.

وفي 4 أبريل الجاري، أطلق حفتر عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضا دولياً واسعاً.

وجاءت الخطوة قبيل انعقاد مؤتمر للحوار كان مقرراً يوم الأحد والثلاثاء المقبلين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد العربي الغني بالنفط، قبل أن يتم تأجيله لأجل غير مسمى.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، قتل في الاشتباكات الجارية على تخوم طرابلس منذ أسبوع نحو 75 شخصاً بينهم 7 مدنيين، وأصيب 323 شخصاً بجروح.