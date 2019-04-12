شكرا لقرائتكم خبر عن 3079 مخالفة وقوف في أماكن «ذوي الاحتياجات» والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، اليوم، 3079 مركبة مخالفة، وقف أصحابها فى الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. جاء ذلك ضمن الحملة الميدانية التى تشنها إدارات المرور فى جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة التى تقف فى أماكن ذوي الاحتياجات.

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