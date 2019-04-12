سقوط مواطنين بحوزتهم أسلحة وذخائر وطيور مصيدة في مكة المكرمة

2019-04-12

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، عن القبض على عدد من المواطنين بحوزتهم عدد كبير من الأسلحة والذخائر في أحد سواحل منطقة مكة المكرمة، وكان بحوزتهم بعض الطيور المصيدة.

وأوضحت الهيئة أن أفراد قوة حماية المناطق المحمية المكلفين بمراقبة حظر صيد الطيور في سواحل منطقة مكة المكرمة، تمكنوا اليوم الجمعة أثناء تأديتهم مهام عملهم من ضبط عدد من المواطنين بحوزتهم عدد كبير من الأسلحة والذخائر وبعض الطيور المصيدة، وتم إكمال الإجراءات النظامية وتسليهم إلى الجهات المختصة.

Advertisements

ونشرت الهيئة صورًا توثق عملية ضبط المخالفين.

والأربعاء الماضي، تمكن أفراد قوة حماية المناطق المحمية في محمية جزر فرسان التابعة للهيئة، من ضبط سيارة بها 3 مخالفين داخل قطاع صير بحوزتهم سلاح ناري، حيث تم عمل الإجراء الرسمي وتسليهم لشرطه فرسان لاستكمال الإجراءات النظامية.