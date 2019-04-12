2019-04-12

3079 مركبة مخالفة في يوم واحد وقفت في أماكن ذوي الاحتياجات الخاصة

متابعات الخليج 365 - الرياض

ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، اليوم الجمعة، 3079 مركبة مخالفة وقف أصحابها في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

Advertisements

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

وأهابت إدارات المرور بالجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.