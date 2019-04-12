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التعليم : 4 أهداف للاختبارات المركزية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت وزارة التعليم، أن الاختبارات المركزية تهدف إلى تقديم مؤشرات علمية وموضوعية عن مستويات الطلاب للحكم على جودة التعليم في المملكة.
وأضافت التعليم أن ضمن أهداف الاختبارات المركزية تقديم تغذية راجعة للمدارس عن نواتج تعلم الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى دعم منظومة التطوير المهني بتحديد الاحتياجات التدريبية للمعلم والمعلمة.
ورابعًا ضمن أهداف الاختبارات المركزية، تحديد بدقة مستوى أداء الطلاب وتسمح بإجراء دراسات التبعية لمتابعة أداء الطلاب.
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