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إرشادات لمرضى الربو الذين يريدون أداء مناسك العمرة

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2019-04-12

إرشادات لمرضى الربو الذين يريدون أداء مناسك العمرة

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدمت وزارة الصحة نصائح لمرضى الربو الذين يريدون أداء مناسك العمرة.

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وأوضحت الصحة أن أسباب ضيق التنفس، الزحام والغبار وعوادم السيارات، مشددةً على ضرورة مراجعة الطبيب قبل العمرة والراحة وتجنب الزحام، وأيضًا مراجعة الطوارئ في حال لم تستجب النوبة للبخاخ الإسعافي.

ونقلت الصحة بعض النصائح عن أطباء الصدر، ومنها أخذ موسع الشعب الهوائية قبل المجهود البدني، وأخذ بخاخات الربو، وأخيرًا حمل سوار معصم يوضح بيانات المريض.





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