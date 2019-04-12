شكرا لقرائتكم خبر عن تغريدة الوزان بتعذر سفره توجع الوزير.. آل الشيخ: كنت حاضراً بهمتك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

توجع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، من تغريدة نشرها وكيل عمادة شؤون الطلاب لذوي الاحتياجات الخاصة ‏عضو هيئة التدريس بقسم الهندسة الصناعية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور وجدى وزان، على حسابه في تويتر، عبر خلالها عن استيائه من عدم مقدرته على السفر للمشاركة في معرض ومؤتمر التعليم العالي بالرياض، بسبب عدم وجود مرافق له.

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وفيما كتب وزان متسائلا «كيف يمكن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وجعلهم عناصر فاعلة إذا كانوا لا يستطيعون السفر لأداء مهامهم؟»، سارع الوزير بالرد عبر تغريدة قائلا «أخي الدكتور وجدي وزان، لقد كنتَ حاضراً بهمتك، واطلع الجميع على المبادرة والمادة الفليمية المصاحبة، وكانت مُلهمة، وآمل أن تُعمم عناصر مبادرة جامعة الملك عبد العزيز لذوي الاحتياجات الخاصة على جامعاتنا والتعليم العام».

وكان من المفترض أن يقدم وزان المادة الفيلمية خلال المؤتمر، إلا أن عدم سفره لم يمنع تقديمها والاطلاع عليها من قبل المشاركين.

يذكر أن شركة الطيران اعترضت على سفر وزان بمفرده دون مرافق، كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة.