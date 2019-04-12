شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: تسيير رحلات «السعودية» إلى أبها من المطار الجديد.. السبت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)

تشرع الخطوط السعودية اعتبارا من غدا (السبت) في تسيير الرحلات الجوية المتجهة إلى أبها من الصالة رقم (1) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، وإضافتها إلى خمس وجهات تسير رحلاتها من المطار الجديد لمطارات: القريات، العلا، عرعر، الأحساء، والوجه.

وبين مصدر في إدارة المطار لـ«الخليج 365» أن نقل الرحلات يتم تدريجيا، إذ تم تجهيز صالة رقم (1) بكافة الإمكانيات البشرية والآلية والإلكترونية، ما يسهل للموظفين إنهاء إجراءات سفر المسافرين.

ويشمل المطار الجديد مجمع صالات بمساحة 810 آلاف متر مربع، تتيح لجميع الناقلات الجوية العمل تحت سقف واحد، وسيُخصص 27987 مترا مربعا داخل الصالات للاستثمار التجاري، كما أن هناك 220 كاونترا لخدمة الركاب، إضافة إلى 80 جهاز خدمة ذاتية للركاب، و46 بوابة للرحلات الدولية والداخلية، منها بوابات تستوعب الطائرات العملاقة، إضافة لـ94 جسرا متحركا لخدمة الطائرات بمعدل جسرين لكل بوابة، كما يوجد قطار آلي لنقل ركاب الرحلات الدولية داخل الصالات، إلى جانب مواقف السيارات تستوعب 8200 سيارة، وتتكون من 4 أدوار.

إنفوجراف

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مجمع الصالات يحتوي:

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- 220 كاونترا للخدمة

- 80 جهاز خدمة ذاتية

- 46 بوابة للرحلات

- 94 جسراً متحركاً

- قطار آلي لنقل الركاب

- 8200 موقف سيارات