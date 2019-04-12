، فودة: هدف الهلال صحيح.. والحكم أغفل طرد البريك ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد الخبير التحكيمي محمد فودة أن هدف الهلال الوحيد في مرمى الأهلي والمسجل في الدقيقة 42 من زمن المباراة صحيح ولا توجد حالة تسلل على اللاعب غوميز كونه لم يشارك في اللعبة.

وأضاف: في الدقيقة 34 كان الهدف ملغياً لنادي الأهلي نتيجة وقوع مهاجم الأهلي عمر السومة بمصيدة التسلل.

وأضاف: استحق مدافع الأهلي يوسف الحربي في الدقيقة 37 البطاقة الصفراء الثانية نتيجة تدخله القوي على لاعب الهلال وبالتالي قرار الحكم بطرده صحيح.

وأوضح فودة أنه كان يجب على حكم اللقاء منح مدافع الهلال محمد البريك في الدقيقة 40 البطاقة الصفراء الثانية نتيجة تدخله بقوة على سلمان المؤشر وطرده.

وتابع: لا وجود لركلة جزاء للهلال في الدقيقة 47 نتيجة لمس الكرة ليد مدافع الأهلي على اعتبار ليس هناك تعمد في اللمس، وبالتالي قرار الحكم باستمرار اللعب صحيح.

وأفاد الخبير التحكيمي: قرار صحيح من الحكم بإلغاء هدف الهلال الثاني عند الدقيقة 92 لوجود التسلل لأن المهاجم غوميز كان الأقرب إلى مرمى المنافس من الكرة ومن آخر مدافع أهلاوي.