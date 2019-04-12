، يلعب بفرصتين أمام الأهلي.. طائرة الهلال تقترب من تحقيق كأس النخبة ،

محمد بن مسعود - الدمام - اقترب الهلال من تحقيق لقب بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة بعد فوزه على النصر بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعتهما على صالة الهيئة العامة للرياضة، بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة الدكتور إبراهيم البابطين وأعضاء مجلس الإدارة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي 25/22 - 26/24 - 19/25 - 25/19.

ولم يجد الأهلي أي صعوبة تذكر في تجاوز الاتحاد الذي خرج من المنافسة بعد فوزه بنتيجة 3/0 حيث جاءت نتائج الأشواط 25/18- 25/22- 25/12.

وتقام يوم غد السبت مباراتان تجمع الأولى النصر والاتحاد عند الساعة الـ 2 ظهراً، وفي المباراة الثانية يلتقي الهلال والأهلي عند الـ 4 عصراً.

ويملك الهلال الفرصة الأكبر في المنافسة بـ 6 نقاط حيث يحتاج الفوز أو الخسارة من الأهلي 3/2 ليتوج باللقب في حين فوز الأهلي على الهلال وفوز النصر على الاتحاد ستدخل حسبة قسمة الأشواط ماله وماعليه لتحديد البطل وتحديد المراكز.