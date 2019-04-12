، يلعب بفرصتين أمام الأهلي.. طائرة الهلال تقترب من تحقيق كأس النخبة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - اقترب الهلال من تحقيق لقب بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة بعد فوزه على النصر بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعتهما على صالة الهيئة العامة للرياضة، بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة الدكتور إبراهيم البابطين وأعضاء مجلس الإدارة.
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي 25/22 - 26/24 - 19/25 - 25/19.
ولم يجد الأهلي أي صعوبة تذكر في تجاوز الاتحاد الذي خرج من المنافسة بعد فوزه بنتيجة 3/0 حيث جاءت نتائج الأشواط 25/18- 25/22- 25/12.
وتقام يوم غد السبت مباراتان تجمع الأولى النصر والاتحاد عند الساعة الـ 2 ظهراً، وفي المباراة الثانية يلتقي الهلال والأهلي عند الـ 4 عصراً.
ويملك الهلال الفرصة الأكبر في المنافسة بـ 6 نقاط حيث يحتاج الفوز أو الخسارة من الأهلي 3/2 ليتوج باللقب في حين فوز الأهلي على الهلال وفوز النصر على الاتحاد ستدخل حسبة قسمة الأشواط ماله وماعليه لتحديد البطل وتحديد المراكز.
يلعب بفرصتين أمام الأهلي.. طائرة الهلال تقترب من تحقيق كأس النخبةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-12
اقترب الهلال من تحقيق لقب بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة بعد فوزه على النصر بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعتهما على صالة الهيئة العامة للرياضة، بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة الدكتور إبراهيم البابطين وأعضاء مجلس الإدارة.
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي 25/22 - 26/24 - 19/25 - 25/19.
ولم يجد الأهلي أي صعوبة تذكر في تجاوز الاتحاد الذي خرج من المنافسة بعد فوزه بنتيجة 3/0 حيث جاءت نتائج الأشواط 25/18- 25/22- 25/12.
وتقام يوم غد السبت مباراتان تجمع الأولى النصر والاتحاد عند الساعة الـ 2 ظهراً، وفي المباراة الثانية يلتقي الهلال والأهلي عند الـ 4 عصراً.
ويملك الهلال الفرصة الأكبر في المنافسة بـ 6 نقاط حيث يحتاج الفوز أو الخسارة من الأهلي 3/2 ليتوج باللقب في حين فوز الأهلي على الهلال وفوز النصر على الاتحاد ستدخل حسبة قسمة الأشواط ماله وماعليه لتحديد البطل وتحديد المراكز.
12 إبريل 2019 - 7 شعبان 1440
11:47 PM
اقترب الهلال من تحقيق لقب بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة بعد فوزه على النصر بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعتهما على صالة الهيئة العامة للرياضة، بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة الدكتور إبراهيم البابطين وأعضاء مجلس الإدارة.
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي 25/22 - 26/24 - 19/25 - 25/19.
ولم يجد الأهلي أي صعوبة تذكر في تجاوز الاتحاد الذي خرج من المنافسة بعد فوزه بنتيجة 3/0 حيث جاءت نتائج الأشواط 25/18- 25/22- 25/12.
وتقام يوم غد السبت مباراتان تجمع الأولى النصر والاتحاد عند الساعة الـ 2 ظهراً، وفي المباراة الثانية يلتقي الهلال والأهلي عند الـ 4 عصراً.
ويملك الهلال الفرصة الأكبر في المنافسة بـ 6 نقاط حيث يحتاج الفوز أو الخسارة من الأهلي 3/2 ليتوج باللقب في حين فوز الأهلي على الهلال وفوز النصر على الاتحاد ستدخل حسبة قسمة الأشواط ماله وماعليه لتحديد البطل وتحديد المراكز.
، يلعب بفرصتين أمام الأهلي.. طائرة الهلال تقترب من تحقيق كأس النخبة ،
المصدر : الخليج 365
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