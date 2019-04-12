، عبدالغني: خسرتُ التحدي أمام قوميز.. والعابد: إصابتي في منطقة الحوض ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدَّم حسين عبدالغني مدافع الأهلي اعتذاره للجماهير على الخسارة من الهلال، وقال بعد المباراة: "كانت مباراة بين فريقين كبيرين، وكل شيء يُتوقَّع فيها، والهلال استحق الفوز".

وأضاف: أعتقد أن النقص العددي بطرد يوسف الحربي أثر علينا، وأصبح المجهود مضاعفًا.

وعن إشراك المدرب فوساتي لمهاجمَين في الشوط الثاني رغم النقص قال: "الخسارة بهدف مثل الخسارة بهدفين، ولعبنا بمهاجمَين لتعويض النقص".

وعن تألقه في المباراة قال: "هذا توفيق من الله، وإن شاء الله أكون قدمت شيئًا مميزًا.. وكنت أتمنى الحصول على النقاط ولكن لم يحالفنا الحظ".

وعن اجتماعه باللاعبين أمس قال: "نحن نلعب باسم الأهلي، وهو ناد كبير، واجتماعنا كان للمرحلة المقبلة".

واعترف في نهاية حديثه بأنه خسر التحدي أمام قوميز مهاجم الهلال، وقال: "أنا قلت له لن تسجل، ولكن فريقه انتصر؛ فخسرت التحدي".

من جانبه، بارك نواف العابد لاعب خط وسط الهلال للجماهير الفوز، وقال: "خضنا مباراة صعبة بسبب الرطوبة. تعمدنا تهدئه اللعب في الشوط الثاني بسبب الرطوبة، ولدينا مباراة أخرى في كأس زايد للأندية بعد يومين".

وعن إصابته قال: "إن شاء الله تشافيت منها. صحيح هناك بعض الآلام، ولكنها طبيعية حسب كلام الدكتور، وهذا قضاء الله وقدره".

وأضاف: إصابتي كانت قطعًا في الوتر. وبحسب كلام الطبيب الذي أجرى لي العملية سأستطيع العودة للعب بعد شهرين. ولعبت ولكن تأتيني آلام في أماكن أخرى، وجميعها في منطقة الحوض".