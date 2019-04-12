، عبدالغني: خسرتُ التحدي أمام قوميز.. والعابد: إصابتي في منطقة الحوض ،

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محمد بن مسعود - الدمام - قدَّم حسين عبدالغني مدافع الأهلي اعتذاره للجماهير على الخسارة من الهلال، وقال بعد المباراة: "كانت مباراة بين فريقين كبيرين، وكل شيء يُتوقَّع فيها، والهلال استحق الفوز".
وأضاف: أعتقد أن النقص العددي بطرد يوسف الحربي أثر علينا، وأصبح المجهود مضاعفًا.
وعن إشراك المدرب فوساتي لمهاجمَين في الشوط الثاني رغم النقص قال: "الخسارة بهدف مثل الخسارة بهدفين، ولعبنا بمهاجمَين لتعويض النقص".
وعن تألقه في المباراة قال: "هذا توفيق من الله، وإن شاء الله أكون قدمت شيئًا مميزًا.. وكنت أتمنى الحصول على النقاط ولكن لم يحالفنا الحظ".
وعن اجتماعه باللاعبين أمس قال: "نحن نلعب باسم الأهلي، وهو ناد كبير، واجتماعنا كان للمرحلة المقبلة".
واعترف في نهاية حديثه بأنه خسر التحدي أمام قوميز مهاجم الهلال، وقال: "أنا قلت له لن تسجل، ولكن فريقه انتصر؛ فخسرت التحدي".
من جانبه، بارك نواف العابد لاعب خط وسط الهلال للجماهير الفوز، وقال: "خضنا مباراة صعبة بسبب الرطوبة. تعمدنا تهدئه اللعب في الشوط الثاني بسبب الرطوبة، ولدينا مباراة أخرى في كأس زايد للأندية بعد يومين".
وعن إصابته قال: "إن شاء الله تشافيت منها. صحيح هناك بعض الآلام، ولكنها طبيعية حسب كلام الدكتور، وهذا قضاء الله وقدره".
وأضاف: إصابتي كانت قطعًا في الوتر. وبحسب كلام الطبيب الذي أجرى لي العملية سأستطيع العودة للعب بعد شهرين. ولعبت ولكن تأتيني آلام في أماكن أخرى، وجميعها في منطقة الحوض".
عبدالغني: خسرتُ التحدي أمام قوميز.. والعابد: إصابتي في منطقة الحوضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-12
قدَّم حسين عبدالغني مدافع الأهلي اعتذاره للجماهير على الخسارة من الهلال، وقال بعد المباراة: "كانت مباراة بين فريقين كبيرين، وكل شيء يُتوقَّع فيها، والهلال استحق الفوز".
وأضاف: أعتقد أن النقص العددي بطرد يوسف الحربي أثر علينا، وأصبح المجهود مضاعفًا.
وعن إشراك المدرب فوساتي لمهاجمَين في الشوط الثاني رغم النقص قال: "الخسارة بهدف مثل الخسارة بهدفين، ولعبنا بمهاجمَين لتعويض النقص".
وعن تألقه في المباراة قال: "هذا توفيق من الله، وإن شاء الله أكون قدمت شيئًا مميزًا.. وكنت أتمنى الحصول على النقاط ولكن لم يحالفنا الحظ".
وعن اجتماعه باللاعبين أمس قال: "نحن نلعب باسم الأهلي، وهو ناد كبير، واجتماعنا كان للمرحلة المقبلة".
واعترف في نهاية حديثه بأنه خسر التحدي أمام قوميز مهاجم الهلال، وقال: "أنا قلت له لن تسجل، ولكن فريقه انتصر؛ فخسرت التحدي".
من جانبه، بارك نواف العابد لاعب خط وسط الهلال للجماهير الفوز، وقال: "خضنا مباراة صعبة بسبب الرطوبة. تعمدنا تهدئه اللعب في الشوط الثاني بسبب الرطوبة، ولدينا مباراة أخرى في كأس زايد للأندية بعد يومين".
وعن إصابته قال: "إن شاء الله تشافيت منها. صحيح هناك بعض الآلام، ولكنها طبيعية حسب كلام الدكتور، وهذا قضاء الله وقدره".
وأضاف: إصابتي كانت قطعًا في الوتر. وبحسب كلام الطبيب الذي أجرى لي العملية سأستطيع العودة للعب بعد شهرين. ولعبت ولكن تأتيني آلام في أماكن أخرى، وجميعها في منطقة الحوض".
12 إبريل 2019 - 7 شعبان 1440
11:45 PM
قدَّم حسين عبدالغني مدافع الأهلي اعتذاره للجماهير على الخسارة من الهلال، وقال بعد المباراة: "كانت مباراة بين فريقين كبيرين، وكل شيء يُتوقَّع فيها، والهلال استحق الفوز".
وأضاف: أعتقد أن النقص العددي بطرد يوسف الحربي أثر علينا، وأصبح المجهود مضاعفًا.
وعن إشراك المدرب فوساتي لمهاجمَين في الشوط الثاني رغم النقص قال: "الخسارة بهدف مثل الخسارة بهدفين، ولعبنا بمهاجمَين لتعويض النقص".
وعن تألقه في المباراة قال: "هذا توفيق من الله، وإن شاء الله أكون قدمت شيئًا مميزًا.. وكنت أتمنى الحصول على النقاط ولكن لم يحالفنا الحظ".
وعن اجتماعه باللاعبين أمس قال: "نحن نلعب باسم الأهلي، وهو ناد كبير، واجتماعنا كان للمرحلة المقبلة".
واعترف في نهاية حديثه بأنه خسر التحدي أمام قوميز مهاجم الهلال، وقال: "أنا قلت له لن تسجل، ولكن فريقه انتصر؛ فخسرت التحدي".
من جانبه، بارك نواف العابد لاعب خط وسط الهلال للجماهير الفوز، وقال: "خضنا مباراة صعبة بسبب الرطوبة. تعمدنا تهدئه اللعب في الشوط الثاني بسبب الرطوبة، ولدينا مباراة أخرى في كأس زايد للأندية بعد يومين".
وعن إصابته قال: "إن شاء الله تشافيت منها. صحيح هناك بعض الآلام، ولكنها طبيعية حسب كلام الدكتور، وهذا قضاء الله وقدره".
وأضاف: إصابتي كانت قطعًا في الوتر. وبحسب كلام الطبيب الذي أجرى لي العملية سأستطيع العودة للعب بعد شهرين. ولعبت ولكن تأتيني آلام في أماكن أخرى، وجميعها في منطقة الحوض".
، عبدالغني: خسرتُ التحدي أمام قوميز.. والعابد: إصابتي في منطقة الحوض ،
المصدر : الخليج 365
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