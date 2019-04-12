، "سابك" تختتم مبادرتها العالمية "بيئة بلا نفايات" بحديقة السلام بالرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - تهدف لتعزيز الحفاظ على البيئة من خلال الأنشطة والفعاليات المصاحبة

اختتمت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، مبادرتها العالمية بعنوان "بيئة بلا نفايات" في حديقة السلام، يوم أمس الخميس، من بعد تواجدها في عدة مواقع سابقة؛ منها روضة خريم، تلال الوصيل، البجيري، حديقة الملك عبدالله، وأخيراً في حديقة السلام.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز أهمية الحفاظ على البيئة من خلال جميع الأنشطة والفعاليات المصاحبة لها، والتي استهدفت في برنامجها الكبار والصغار طيلة ثلاثة أسابيع الحملة.

ومن الأنشطة المجتمعية التي لاقت تفاعلًا وإقبالًا كبيرًا من الجميع: ماراثون التنظيف والتشجير، وأفضل فكرة إعادة تدوير، وأفضل تغريدة.

يذكر أن سابك تقيم هذه المبادرة سنويًّا من منطلق مبدأ المسؤولية الاجتماعية، وحرصها التام على البيئة والمجتمع.