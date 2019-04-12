، "الزعيم" بالأهلي.. يستعيد الصدارة مؤقتًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - في الجولة الـ27 من الدوري السعودي للمحترفين

استعاد فريق الهلال صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشكل مؤقت؛ وذلك بعد تغلبه على الأهلي 1-0 في الجولة الـ27 من البطولة وسط حضور 33 ألف متفرج.

ورفع الهلال رصيده إلى 63 نقطة في المركز الأول، وجاء الأهلي خامسًا بـ46 نقطة.

المباراة:

مرت الدقائق العشر الأولى سريعة من الطرفين، ولم تشهد هجمات خطرة باستثناء تسديدة قوميز في الدقيقة السابعة، أبعدها الدفاع.

وفي الدقيقة الـ19 كرة عرضية من ياسر الشهراني، وصلت لكاريو، أبعدها بايزا قبل أن يسددها.

بعدها بدقيقتين سدد ميكولاي كرة مرت خطرة بجوار مرمى الهلال.

وشهدت الدقيقة الـ37 إشهار الحكم البطاقة الحمراء في وجه يوسف الحربي بعد إعاقته ياسر الشهراني.

انتفض الهلال، واستغل ارتباك الأهلي، وفي الدقيقة الـ39 مرر محمد كنو كرة إلى قوميز، وواجه المرمى، وحاول التسديد، لكن أبعدها بايزا.

سارع فوساتي مدرب الأهلي لإجراء تبديل أول في الدقيقة الـ41 بدخول نوح الموسى، وخروج عبدالفتاح عسيري.

أنقذ سانتوس مرمى الأهلي في الدقيقة الـ42 بعد أن أبعد عرضية كاريو.

نجح الهلال في تسجيل هدف أول عند الدقيقة الـ43 بعد ركلة ركنية، أبعدها الدفاع، وصلت إلى محمد كنو، لعبها طولية إلى بوتيا، سددها على يمين محمد العويس.

وفي الدقيقة الـ44 لعب سالم الدوسري كرة عرضية، أبعدها سانتوس قبل أن تصل لغير المراقب إدواردو.

وفي الدقيقة الـ47 كرة عشوائية أمام مرمى الأهلي، وصلت إلى قوميز، سددها، لكن أبعدها سانتوس من على خط المرمى.

بدأ الشوط الثاني بهجمتين، واحدة للهلال، أبعدها محمد آل فتيل من أمام قوميز، والأخرى للأهلي من عرضية حسين عبدالغني لعمر السومة، أمسك بها عبدالله المعيوف.

وفي الدقيقة الـ55 كرة طولية، وصلت إلى عمر السومة، أبعدها الدفاع، ووصلت إلى سانشيو، سددها على الطائر، أبعدها عبدالله المعيوف.

أجرى الأهلي تبديلاً ثانيًا بدخول جيانيني، وخروج سلمان المؤشر في الدقيقة الـ56.

وفي الدقيقة الـ58 أجرى زوران تغييرًا بدخول ناصر الدوسري، وخروج بوتيا للإصابة.

هدأ رتم المباراة، وفي الدقيقة الـ71 أجرى زوران تبديلاً ثانيًا بدخول نواف العابد وخروج كاريو.

وأطلق نيكولاي كرة قوية في الدقيقة الـ72، تصدى لها عبدالله المعيوف بصعوبة.

وعند الدقيقة الـ76 أجرى فوساتي تبديلاً ثالثًا بدخول مهند عسيري وخروج عمر السومة.

وأهدر مهند عسيري كرة في الدقيقة الـ90 بعد عرضية حسين عبدالغني، لعبها فوق المرمى.

منح الحكم ست دقائق وقتًا بدلاً من الضائع، لم تكن كافية للأهلي لتعديل النتيجة.