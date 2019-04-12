، الفيصلي يقنص الوحدة ويزيحه من المركز السادس ،

محمد بن مسعود - الدمام - قلب تأخره بهدف لانتصار بهدفين

نجح نادي الفيصلي في التغلب على شقيقه الوحدة بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ 27 من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بنهاية المباراة يرتفع رصيد الفيصلي للنقطة الـ 40 ليرتفع للمركز السادس فيما تراجع الوحدة إلى المركز السابع برصيد 39.

المباراة بين الفريقين كانت هادئة تحديداً في شوطها الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي نظراً للطمأنينة التي يلعب بها كل فريق بعد ضمان بقائهما واحتلالهما مراكز متقدمة في مسابقة الدوري.

كان شوط المباراة الثاني مثيراً حيث كان الوحدة البادئ بالتسجيل للاعبه اوتيرو قبل أن ينتفض لاعبو الفيصلي بقيادة دينيلسون الذي سجل هدفي الفوز لفريقه.