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عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير، الذي وقع في سوقٍ بمدينة كويتا جنوب غربي باكستان، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وجدّد المصدر تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة والشعب الباكستاني الشقيق، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
المملكة تدين وتستنكر التفجير الذي وقع في سوق جنوب غرب باكستانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-12
عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير، الذي وقع في سوقٍ بمدينة كويتا جنوب غربي باكستان، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وجدّد المصدر تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة والشعب الباكستاني الشقيق، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
12 إبريل 2019 - 7 شعبان 1440
10:05 PM
مصدر بوزارة الخارجية يؤكد تضامن السعودية مع إسلام آباد ضد الإرهاب
عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير، الذي وقع في سوقٍ بمدينة كويتا جنوب غربي باكستان، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وجدّد المصدر تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة والشعب الباكستاني الشقيق، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
، المملكة تدين وتستنكر التفجير الذي وقع في سوق جنوب غرب باكستان ،
المصدر : الخليج 365
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