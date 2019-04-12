، هكذا تعاملت الجهات المعنية مع "صراصير الليل" بالمدينة المنورة ،

محمد بن مسعود - الدمام - كثفت أمانة المدينة المنورة جهودها في مكافحة الحشرات المهاجرة التي تعرف بـ"صراصير الليل"، وذلك في خلال تواجد فرق المكافحة وعمالة النظافة في جميع المواقع التي شهدت كميات من صراصير الليل وخاصة المناطق المفتوحة والشوارع الرئيسة.

كما تواجدت الفرق بالمنطقة المركزية والشوارع الرابطة بين المركزية والأحياء السكنية؛ حيث وضعت الأمانة خطة طوارئ للمكافحة للأماكن التي تظهر فيها أعداد كبيرة من حشرات الجندب؛ مثل محيط المسجد النبوي الشريف، والمواقع التاريخية، والمساجد.

هذا وقد سخرت الأمانة إمكانياتها داخل الأحياء؛ وعددها 107 أحياء داخل المدينة المنورة وضواحيها؛ لتكثيف أعمال المكافحة داخل نطاق البلديات التابعة؛ حيث تم توجيه فريق المكافحة بتكثيف أعمال المكافحة في مناطق توالد حشرة الجندب مثل المناطق العشبية والمسطحات الخضراء.

فيما تسعد عمليات الأمانة بتعاون سكان المدينة المنورة وضواحيها للإبلاغ عن مناطق تكاثر هذه الحشرة؛ لتتم مكافحتها ومعالجة وضعها بصورة تساعد على تلاشي هذه الظاهرة في أقرب وقت ممكن.

من جانبها تُواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لأعمالها ممثلة في الإدارة العامة للشؤون الخدمية وإدارة تطهير وسجاد المسجد النبوي، وإدارة التشغيل والصيانة؛ من خلال متابعة مكافحة الحشرات وتطهير المسجد النبوي وفق خطة وبرنامج دقيق يضمن القضاء على هذه الآفة.

وعملت الوكالة على تكثيف الأعمال من خلال توزيع معدات الغسيل البالغ عددها ٣٠ سيارة في جميع ساحات المسجد النبوي، لجمع الحشرات ورشّها ثم التخلص منها، وتواجد أكثر من ١٥٠ عاملًا في ساحات المسجد النبوي خلال وقت الذروة "بعد صلاة العشاء"، لتهافت الحشرات على الإنارة المنبعثة من المسجد النبوي خلال وقت الليل، وتزويدهم بالمعدات والمبيدات المخصصة لهذا الغرض، ورش المناهل وقنوات التصريف وتعقيمها وتنظيفها من المخلفات أولًا بأول، من خلال مختصين مزودين بمضخات المبيدات الحشرية ورش براميل النفايات بالمبيدات بشكل متواصل وتعقيمها، وتجديد الأكياس؛ لضمان عدم تجمع الحشرات عليها، بالإضافة إلى تخصيص عمالة أمام أبواب الحرم القديم مزودين بـ١٢ ماكينة شفط، تعمل على شفط الحشرات والحيلولة دون دخولها للمسجد.

كما قامت الوكالة بإغلاق تشققات الرخام في الساحات، بواسطة السيليكون؛ لمنع اختباء الحشرات بداخلها، ونشر العمالة ومعدات التعقيم والغسيل في سطح المسجد النبوي، ورش جميع المواقع بالمبيدات الحشرية، وتخفيض درجة الإنارة في أعمدة ساحات المسجد النبوي، وخاصة الجهة الجنوبية، بنسبة ٥٠٪؛ للحد من تهافت الحشرات عليها، بالإضافة إلى فتح المظلات خلال الليل، لتقليل نسبة الإضاءة المنبعثة من ساحات المسجد النبوي، وإغلاق القباب في توسعات المسجد النبوي؛ لضمان عدم دخول الحشرات داخل أروقة المسجد.

يذكر أن الجهات ذات علاقة قد شكلت لجنة مكونة من: أمانة منطقة المدينة المنورة، ووزارة الصحة، ووزارة الزراعة، ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.