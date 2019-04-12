، بالصور .. تنمية البديع تستقبل وفدًا سياحيًّا من طلبة العلم بالجامعات السعودية ،

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استقبلت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالبديع وفدًا سياحيًّا من طلبة العلم بالجامعات السعودية للتعرف على تراث الأفلاج، الذي يمتلك حقبة تاريخية قديمة.
وكان رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية بالبديع شنار بن عامر الشكرة، ورئيس المجلس البلدي بالبديع فهد بن نفل آل صويان، وعضو المجلس المحلي بمحافظة الأفلاج سليم بن ضيف الله الصخابرة؛ قد استقبلوا اليوم وفدًا طلابيًّا ضم عددًا من الطلاب السعوديين والأجانب الذين يدرسون بالجامعات السعودية، وتم إطلاعهم على قصر سلمى المعروف بعراقته التاريخية، وقدموا لهم شرحًا مفصلًا عن تاريخ القصر.
كما تعرّف الوفد على عدد من الأماكن الأثرية بالأفلاج التي لا تزال تنبض بحياة الماضي، وتستهوي الزوار في جميع جوانبه، كذلك تجول الوفد في بعض المنازل الأثرية في البديع.
بالصور .. تنمية البديع تستقبل وفدًا سياحيًّا من طلبة العلم بالجامعات السعوديةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-12
استقبلت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالبديع وفدًا سياحيًّا من طلبة العلم بالجامعات السعودية للتعرف على تراث الأفلاج، الذي يمتلك حقبة تاريخية قديمة.
وكان رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية بالبديع شنار بن عامر الشكرة، ورئيس المجلس البلدي بالبديع فهد بن نفل آل صويان، وعضو المجلس المحلي بمحافظة الأفلاج سليم بن ضيف الله الصخابرة؛ قد استقبلوا اليوم وفدًا طلابيًّا ضم عددًا من الطلاب السعوديين والأجانب الذين يدرسون بالجامعات السعودية، وتم إطلاعهم على قصر سلمى المعروف بعراقته التاريخية، وقدموا لهم شرحًا مفصلًا عن تاريخ القصر.
كما تعرّف الوفد على عدد من الأماكن الأثرية بالأفلاج التي لا تزال تنبض بحياة الماضي، وتستهوي الزوار في جميع جوانبه، كذلك تجول الوفد في بعض المنازل الأثرية في البديع.
12 إبريل 2019 - 7 شعبان 1440
09:46 PM
للتعرف على تراث الأفلاج الذي يمتلك حقبة تاريخية قديمة
استقبلت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالبديع وفدًا سياحيًّا من طلبة العلم بالجامعات السعودية للتعرف على تراث الأفلاج، الذي يمتلك حقبة تاريخية قديمة.
وكان رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية بالبديع شنار بن عامر الشكرة، ورئيس المجلس البلدي بالبديع فهد بن نفل آل صويان، وعضو المجلس المحلي بمحافظة الأفلاج سليم بن ضيف الله الصخابرة؛ قد استقبلوا اليوم وفدًا طلابيًّا ضم عددًا من الطلاب السعوديين والأجانب الذين يدرسون بالجامعات السعودية، وتم إطلاعهم على قصر سلمى المعروف بعراقته التاريخية، وقدموا لهم شرحًا مفصلًا عن تاريخ القصر.
كما تعرّف الوفد على عدد من الأماكن الأثرية بالأفلاج التي لا تزال تنبض بحياة الماضي، وتستهوي الزوار في جميع جوانبه، كذلك تجول الوفد في بعض المنازل الأثرية في البديع.
، بالصور .. تنمية البديع تستقبل وفدًا سياحيًّا من طلبة العلم بالجامعات السعودية ،
المصدر : الخليج 365
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