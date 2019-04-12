متحدث التعليم يُحذر من إعلان يزعم وجود منصة لتنسيق طلبات نقل المعلمين والمعلمات

حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، اليوم (الجمعة)، من إعلان يزعم وجود منصة لتنسيق طلبات النقل. ودعا العصيمي إلى تحري دقة الروابط والمعلومات والحصول عليها من المصادر الرسمية التابعة للوزارة. وكان الإعلان يزعم إطلاق منصة تساعد المعلمين والمعلمات على إيجاد بدلاء وبديلات لهم؛ لتسريع عملية نقلهم.

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