العدل: يمكن توكيل الابن القاصر بتكليفه ( بالغ وعاقل )

أوضحت وزارة العدل، أنه يمكن توكيل الابن القاصر بتكليفه (بالغ وعاقل)، وكذلك تنفسخ الولاية الجبرية لوالده. جاء ذلك ردًا على سؤال، جيء فيه : ” هل يمكنني إصدار وكالة شرعية للابن القاصر تحت سن 15عام؟ وإلى كم العمر يعتبر الوالد ولي على ابنه بالولاية الجبرية؟ ” . وقال حساب التواصل العدلي : ” بتكليفه (بالغ وعاقل) يمكنك توكيله و كذلك تنفسخ الولاية الجبرية لوالده ” .

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